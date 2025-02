Dizzy Gillespie’s "Moonglow," Stanley Turrentine’s "Sugar," and Ben Webster’s smooth tones blend with Joey DeFrancesco’s groove and Gil Parris’ tribute to Wes for a soulful jazz mix.



Dizzy Gillespie - Moonglow Stanley Turrentine Sextet - Sugar The Walker Jazz Band - Li'l Darlin' Joey DeFrancesco - One Hundred Ways Gil Parris - Blue Thumb (For Wes) Ben Webster - In a Mellow Tone