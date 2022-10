Lo que la música que amas dice sobre ti

Hoy hablaremos sobre la música y lo que nuestros gustos musicales revelan sobre nosotros junto a Susan Rogers, una neurocientífica cognitiva y profesora galardonada en Berklee College of Music —así como productora discográfica multiplatino—, y también con Ogi Ogas, miembro del Departamento de Seguridad Nacional en el Departamento de Sistemas Cognitivos y Neurales de la Universidad de Boston. Ambos son coautores del libro “This is What It Sounds Like” un viaje a la ciencia y el alma de la música que revela los secretos de por qué te conmueven tus canciones favoritas.

Tom Williams: Ogi Ogas, usted estudia sistemas cognitivos y neurológicos, ¿Cómo vincula eso con la música?

Ogi Ogas: Hace tan solo 20 años, la sabiduría convencional en las ciencias de la mente y la neurociencia era que nuestro cerebro no estaba diseñado específicamente para la música, era como una circunstancia accidental y fortuita que tenemos, una respuesta emocional y poderosa a la música, pero la mayoría de los principales neurocientíficos y científicos cognitivos, a principios de la década del 2000, pensaron que era una consecuencia accidental del hecho de que decíamos que nos gustaba el lenguaje, pero que no había centros cerebrales especializados para estudiar música. Pero ahora sabemos que no es cierto que, de hecho, podemos identificar regiones muy específicas del cerebro que están diseñadas específicamente para procesar diferentes partes de la música, las partes de la música a las que tenemos una respuesta tan emocional. Estas dimensiones controlan o dictan nuestra respuesta emocional a la música. Cada una de estas dimensiones está asociada con una región específica del cerebro, por ejemplo, hay una parte de nuestro cerebro que se enfoca en procesar la melodía, otra se enfoca en procesar el ritmo y otra se enfoca en procesar la letra, otro enfoque en el procesamiento del timbre en nuestro cerebro es el procesamiento de cuatro cualidades de la música simultáneamente y cada uno de estos centros cerebrales tiene la capacidad de brindarnos su propia recompensa, su propia experiencia emocional, sus propios sentimientos de placer.

Tom Williams: Susan Rogers, háblenos un poco sobre cómo nuestros gustos musicales se vuelven más fuertes a lo largo de nuestras vidas.

Susan Rogers: Uno de los descubrimientos más interesantes de la neurociencia de los últimos diez años fue el hecho de que cuando estás experimentando una recompensa neuronal al escuchar música, ya sea una melodía que simplemente adoras, lo que hacen esos circuitos de neurotransmisores, lo que hacen los circuitos de recompensa, en realidad está dando forma a nuestra corteza auditiva. Eso te ayuda a reconocer mejor y más rápido la música que amas. Entonces, nuestros cerebros a lo largo de nuestra vida se están especializando para amar la música que amamos. Sabemos lo que nos gusta y lo sabemos, en realidad, en un segundo, la gente puede decir si este disco en particular que están escuchando será o no su tipo de música.

Tom Williams: Susan, ¿cuál sería su mensaje final referente a nuestra relación con la música?

Susan Rogers: Tu yo musical, lo que me gusta llamar “tu música”, es creado por tus listas de reproducción. Me gustaría que nuestro oyente o lector vaya a su lista de reproducción, siéntate, escucha y no te distraigas. No tengas tu teléfono en tus manos. Permítete dejar que tu mente se suelte, déjala vagar por donde quiera. Cuando estás escuchando la música que más te gusta lo que está revelando es tu sentido más profundo, privado y personal de ti mismo. La música es casi lo mejor y tal vez incluso el único compañero que puede ir con nosotros a las cavernas más profundas de nosotros mismos, nuestra propia psique.

Para escuchar la entrevista completa en inglés, visite upr.org/show/access-utah.