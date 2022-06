Entrevista a Isabel Allende

Chilena nacida en Perú, Isabel Allende es una de las autoras más leídas del mundo, con más de 75 millones de libros vendidos. Ganó fama mundial en 1982 con la publicación de su primera novela, La casa de los espíritus, que comenzó como una carta a su abuelo. Desde entonces, ha sido autora de más de veinticinco libros superventas y aclamados por la crítica. En esta entrevista, Isabel Allende habla de su vida, su carrera como escritora y sus actividades filantrópicas.

Tom Williams: La Casa de los Espíritus obviamente le abrió puertas, ¿qué hizo esa novela por usted?

Isabel Allende: Me cambió la vida. No me quedaba ninguna vida de la que hablar. Trabajaba, administraba una escuela, vivía como inmigrante en Venezuela... como refugiada política en Venezuela. Mi matrimonio se derrumbaba, mis hijos iban a la universidad, así que me sentía muy vacía y entonces empecé a escribir esta cosa que no tenía forma y terminó siendo mi primera novela. Tuvo mucho éxito en Europa desde el principio fue un golpe de suerte y eso significó que finalmente pude dejar mi trabajo diario y convertirme en escritora. Así que eso lo cambió todo para mí.

Tom Williams: La situación política en Chile cambió repentinamente y usted dejó el país y se mudó a Venezuela. A eso se le podría llamar exilio.

Isabel Allende: Sin el golpe militar de 1973, que realmente cambió el rumbo de mi vida, seguiría siendo periodista en Chile, probablemente jubilada y feliz; pero viviendo en Venezuela todos esos años... Creo que estaba enferma de nostalgia y me inventé en mi mente un país que ya no estaba porque, para cuando pude volver a Chile -la dictadura duró 17 años, así que fue mucho tiempo- todo había cambiado y yo también había cambiado. Así que el país que recuerdo ya no existe.

Tom Williams: ¿Qué piensa todavía hoy sobre el papel del gobierno de Estados Unidos en el golpe de Estado chileno y en otros en Sudamérica?

Isabel Allende: La CIA participó en la destrucción de todos los movimientos de izquierda en toda América Latina. Por ejemplo, en Centroamérica, apoyaron a gobiernos brutales y corruptos, esto fue durante la época de la Guerra Fría. Pero en Centroamérica, en 1980, hubo genocidios que fueron ignorados o apoyados por el gobierno de Estados Unidos, así que ahora, cuando la gente tiene gobiernos colapsados que no funcionan en absoluto -totalmente disfuncionales- y la gente huye y viene a pedir asilo a la frontera, bueno, esto es una consecuencia de los acontecimientos históricos.

Tom Williams: Quiero hablar de la fundación Allende. Estaba leyendo una historia espectacular sobre cómo sucedió esto. Tengo entendido que estaba en la India cuando surgió la idea.

Isabel Allende: Sí, después de la muerte de mi hija escribí un libro que se llama Paula y los ingresos que salieron de ese libro los aparté en otra cuenta porque no quería tocarlos, no me pertenecían, eran de Paula y no sabía qué hacer con ellos hasta que fui en un viaje a la India. Habíamos alquilado un coche con conductor y estábamos en una zona rural y el motor se calentó mucho, así que el conductor paró y una amiga mía que viajaba con nosotros y yo nos acercamos a un grupo de mujeres que estaban junto a nosotros a cierta distancia, una de las mujeres me dió un pequeño paquete de trapos. Traté de devolvérselo y ella no lo aceptó, entonces abrí los trapos y había un bebé recién nacido. Besé al bebé, lo bendije, intenté devolvérselo pero no lo cogió. En ese momento llegó el conductor corriendo, y cogió al bebé, se lo dio a la primera mujer que estaba cerca y me empujó al coche, me dijo: "es una niña, ¿quién quiere una niña?" Así que decidí que los ingresos de Paula y de mis futuros libros irían a una fundación para ayudar a madres como esa madre y a niñas como esa niña.

He vivido una larga vida y he visto al mundo mejorar, no empeorar. Recuerdo tantas cosas que la gente olvida y ahora tenemos más información, más educación, más tecnología, menos pobreza. Nací en medio de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Declaración de los Derechos Humanos, antes del feminismo.

