Una madre mexicana en Estados Unidos

Marta Rojas:

Estoy aquí en mi entrevista, es el día 30 de abril de 2023 y es en Logan Utah donde estoy viviendo. El nombre de mi acompañante y mi entrevistadora es mi hija Marta Alejandra Reyes Rojas .

Marta Reyes :

¿Dónde creciste?

Marta Rojas:

Yo crecí en la Ciudad de México en el Distrito Federal se podría decir que al norte de la ciudad.

Marta Reyes:

¿Qué recuerdos tienes de tu juventud entre tus años de adolescencia?

Marta Rojas:

Pues yo iba a la escuela y yo quería ser abogada pero en ese tiempo pero mi papá me explicaba que las mujeres nunca terminábamos una carrera ,que no era conveniente y que sería mejor que estudiara una carrera corta entonces pues en ese tiempo los padres siempre eran más autoritarios en cierta forma y tenías que hacer lo que ellos decían. Entonces me inscribieron en una escuela comercial la cual a mí no me gustaba pero que ahí aprendí para ser contadora y secretaria, un tiempo que estuve ahí estudiando.

Marta Reyes: ¿Que consejos les darías a tus nietos?

Marta Rojas :

Pues a mis nietos que siempre estén cerca de sus padres yo sé que que la cuestión cultural aquí es diferente verdad y que los hijos a cierta edad ellos toman su decisión y se van pero que no olviden que a pesar de que se van tienen unos padres a los cuales cuando ellas tengan situaciones difíciles pueden regresar y hablar con ellos y encontrar un hogar. En México es diferente porque nosotros siempre somos muy cercanos a los hijos y los hijos a uno, pero aquí he aprendido que ellos tienen que ser independientes y lo estoy aprendiendo con las niñas porque que yo veo como desde la escuela les enseñan todo eso y en gran parte es muy importante que ellos sean independientes porque van a ver la vida a futuro mejor.

Marta Reyes:

¿Cuál ha sido algún desafío para ti al mudarte a Estados Unidos en comparación con tu vida en México?

Marta Rojas:

Bueno yo soy una persona que nunca he estado pensando en que qué pasaría o sería sino que yo tomo por ejemplo las cosas actuales y al pensar en venirme aquí fue por una situación de estar cerca de mi hijos que es la única familia que ya tengo y el aprender un poco el idioma y la cultura de este país, no me da miedo , me siento bien no tengo problemas excepto, pues por el idioma porque no lo hablo perfectamente hago comparación con mi país ,Sí la hago porque es mi país porque dejé muchas cosas allá y porque sé que por alguna razón estoy aquí los cambios para mí han sido buenos en diferentes formas de diferentes lugares que tenido que está y no me aterra sino acepto el cambio y me da gusto estar aquí.

Marta Reyes:

¿Cuáles son algunas de las lecciones más grandes que has tenido en tu vida?

Marta Rojas:

Las lecciones de aprendizaje cuando mi cuando mi esposo falleció hace 13 años sí tuve una depresión y vine aquí a este país por un mes para ponerme cerca de mis hijos pero cuando yo regresé yo dije no él no quería que yo estuviera así , yo tengo que seguir adelante y entonces encontré en mi país una universidad de la tercera edad y dije no yo tengo que aprender varias cosas y tengo que seguir adelante y mi meta y mi pensamiento siempre ha sido eso tratar de aprender y aprender lo que más pueda.

Marta Reyes:

Quiero agradecerte por abrirte y comentar tus sentimientos con nosotros sé que Esto va a ser de de gran valor para las generaciones futuras.