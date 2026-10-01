The Edge of Jazz - 10/11/26
A thoughtful jazz set blending lyrical reflection, soulful grooves, and inventive modern sounds—featuring Ekep Nkwelle, Sullivan Fortner, Mike Clark, and Goldings Bernstein Stewart.
A thoughtful jazz set blending lyrical reflection, soulful grooves, and inventive modern sounds—featuring Ekep Nkwelle, Sullivan Fortner, Mike Clark, and Goldings Bernstein Stewart.
- The Elliott Caine Quintet - Song for Carolina
- Ekep Nkwelle - The Sad Ones
- Sullivan Fortner - Number 3
- Jae Sinnett - Pero Aun No Es El Fin
- Goldings Bernstein Stewart - Everything that Lives Laments
- Mike Clark - Toys
- Dan Siegel - Easy Does It
- Lisa B - Everybody Get Together