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Arts and Culture
The Edge of Jazz
The Edge of Jazz

The Edge of Jazz - 10/11/26

By John Northup
Published October 12, 2026 at 6:00 AM MDT
The Edge of Jazz

A thoughtful jazz set blending lyrical reflection, soulful grooves, and inventive modern sounds—featuring Ekep Nkwelle, Sullivan Fortner, Mike Clark, and Goldings Bernstein Stewart.

A thoughtful jazz set blending lyrical reflection, soulful grooves, and inventive modern sounds—featuring Ekep Nkwelle, Sullivan Fortner, Mike Clark, and Goldings Bernstein Stewart.

  1. The Elliott Caine Quintet - Song for Carolina
  2. Ekep Nkwelle - The Sad Ones
  3. Sullivan Fortner - Number 3
  4. Jae Sinnett - Pero Aun No Es El Fin
  5. Goldings Bernstein Stewart - Everything that Lives Laments
  6. Mike Clark - Toys
  7. Dan Siegel - Easy Does It
  8. Lisa B - Everybody Get Together
Tags
The Edge of Jazz MusicJazz
John Northup
It all started outside Detroit, where John’s mom used to hang a little transistor radio in his crib, so it’s really her fault. He has worked in web design and accessibility since 1999, dabbling in community radio sporadically in Vermont, Minnesota, and Michigan since 1987. John came to Utah in 2017 and works for WebAIM at the USU Institute for Disability. He holds a master’s in information science from the University of Michigan and an undergraduate degree in mass communications from Goddard College. John’s tastes in music are as diverse as Earth itself, but jazz is number one.
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