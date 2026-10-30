The Edge of Jazz - 11/1/26
A vibrant jazz set blending Latin rhythms, playful grooves, soulful vocals, and adventurous modern sounds—featuring Hendrik Meurkens, Christian McBride, Russell Gunn, and Amina Figarova.
A vibrant jazz set blending Latin rhythms, playful grooves, soulful vocals, and adventurous modern sounds—featuring Hendrik Meurkens, Christian McBride, Russell Gunn, and Amina Figarova.
- Hendrik Meurkens & Steve Sandberg - Duke's Paradise
- Technocats - Nostalgia
- Christian McBride & Ursa Major - Cows
- Amy London - Blue Light Boogie
- UNLV Combos - Sam Hose
- Russell Gunn & Blackhawk - Cahokia Pyramids
- George Colligan feat. Zyanna - The Meaning of It All
- Amina Figarova - Numb