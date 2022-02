Legisladora de Utah Ángela Romero propone proyecto de ley de 'consentimiento afirmativo.

La legisladora Ángela Romero, quien representa el distrito 26 en la Cámara de Representantes de Utah, ha trabajado de la mano junto a Julie Valentine, profesora de enfermería en la universidad de Brigham Young, para presentar el proyecto de ley 98, el cual convertiría la conducta sexual sin consentimiento afirmativo en un delito grave de tercer grado

Tom Williams: Utah tiene una de las tasas de violaciones más altas en el país. Julie Valentine, ¿Por qué estamos teniendo este problema?

Julie Valentine: Tenemos un estado muy conservador. En áreas de comunidades que son muy conservadoras, muchas veces hay más culpabilización de las víctimas. Abundan los mitos, y el más importante es que hay muchos informes falsos y violaciones. Yo soy investigadora, y les diré que eso no es cierto. Ha habido muchos estudios que han analizado los informes falsos y las violaciones ocurren. Es alrededor del dos al ocho por ciento. El gran estudio del FBI fue del cinco por ciento. Eso es lo mismo que otros delitos. Entonces, cuando las personas tienen la percepción de que hay muchos informes falsos y violaciones, eso se traduce en no creer en las víctimas, y si tenemos una cultura, una sociedad, en la que no creemos en las víctimas, entonces las víctimas no van a denunciar, y luego el ciclo continúa; y para aquellos que denuncian, tenemos una respuesta del sistema de justicia penal muy baja, la violencia se perpetúa.

Tom Williams: Legisladora Romero, algunos opositores dicen que el proyecto de ley 98 podría ser demasiado amplio, y que se podría enjuiciar a las parejas casadas o a las personas que desconozcan la necesidad del consentimiento afirmativo, ¿qué diría usted?

Legisladora Ángela Romero: Esos argumentos se han utilizado en mi contra cada vez que presento legislación sobre agresión sexual, por lo que no es nuevo en este proyecto de ley. Si alguien agredió sexualmente a su pareja, si tienen una relación de pareja íntima, entonces deben rendir cuentas. Puedo decirle esto, escucho esto todo el tiempo: "Bueno, ¿tengo que conseguir una nota de mi esposa?" y yo les digo, "¿su esposa los va a entregar a la policía?" Y entonces me canso de esos comentarios, "Oh, voy a tener que conseguir una nota porque tengo que tener un consentimiento afirmativo". Si estás en una relación comprometida, y esa persona no quiere seguir ese camino contigo, y aún así la obligas a hacerlo, entonces no me importa si estás en una relación. Entonces, esto se trata de límites, y se trata de respeto, y se trata de garantizar que las personas sepan qué es el consentimiento. No todas las personas que sufrieron una agresión sexual lo denunciarán a las autoridades porque sienten que no les creerán, o tal vez es un conocido y no quieren seguir ese camino; por lo tanto, lo que siempre alentamos a los sobrevivientes a hacer es ponerse en contacto con un centro de crisis por violación y asegurarse de que se estén curando en sus propios términos y que puedan seguir adelante con sus vidas. Entonces, fuera de la parte de la acusación, estamos haciendo mucha legislación para apoyar a las víctimas, porque muchas veces hacemos todo lo posible para ayudar a las personas a rehabilitarse, y estoy totalmente de acuerdo con eso, estoy totalmente a favor de la justicia restaurativa.

Tom Williams: Legisladora Romero, ¿algo más que quiera decir sobre el consentimiento afirmativo y este proyecto de ley en particular?

Legisladora Romero: Lo que estoy tratando de hacer es establecer un estándar sobre cómo nos respetamos unos a otros como individuos y qué son las relaciones saludables, eso es fundamental cuando tienes una relación íntima con alguien porque muchas personas pueden sentir que tienen consentimiento, y no lo tienen porque no lo obtienen. Esa es una gran señal de alerta que creo que la gente debe reconocer y comprender que, si no tiene el consentimiento, entonces debe detenerse.

Para escuchar la entrevista completa en inglés, visite upr.org/show/access-utah