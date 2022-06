El futuro de Roe contra Wade

Mary Taylor, presidenta de la organización provida de Utah, y Karrie Galloway, presidenta de Planned Parenthood Utah, nos cuentan sus perspectivas sobre el prospecto de eliminación del caso judicial Roe contra Wade que legalizó el aborto en los Estados Unidos en 1973. Dependiendo de cómo dictamine oficialmente la Corte Suprema, es posible que entre en vigencia esta ley en Utah que prohibiria la mayoría de los abortos en el estado, o la prohibición del procedimiento después de las 18 semanas de embarazo.

Tom Williams: Mary Taylor, me pregunto qué está usted escuchando de las mujeres sobre este tema?

Mary Taylor: La mayoría de las personas con las que hablé del lado pro vida, están esperando ansiosamente esta decisión para ver a qué nos enfrentamos realmente, ninguno de nosotros sabe realmente lo que nos espera. En el lado de los pro aborto, sé que hay mucha angustia y espero que sepan que podemos unirnos en eso, en ese tema de ayudar a las mujeres a crear soluciones humanas y amorosas.

Tom Williams: Algunos estados no tienen excepciones, con una prohibición total del aborto, ¿usted apoya eso?

Mary Taylor: Esa es una conversación tan difícil. En el caso de violación e incesto, ¿qué tan traumática es esta situación para una mujer? Hablamos con mujeres todo el tiempo, el problema de resolver las consecuencias de la violencia con más violencia, a menudo acumula más dolor en una mujer. No sé cuál es la respuesta, es una pregunta muy, muy difícil. En el caso de la vida de la madre, esa es una situación muy rara y cuando eso sucede apoyamos totalmente la vida de la madre, pero lo que no tiene que pasar en esa situación es un aborto en el que entras y le arrancan un brazo, le arrancan una pierna, le aplastan el cráneo, eso no tiene por qué pasar, el bebé puede nacer por métodos humanos. Si ese bebé no sobrevive, qué angustia, pero no necesitamos usar el aborto en esa ecuación.

Solo haría un llamado a todos a favor del aborto y a favor de la vida, donde sea que se encuentren en esto, deberíamos poder unirnos es en el apoyo a las mujeres y espero que podamos tener un gran cambio social, donde las mujeres sean apoyadas en sus familias, en sus vecindarios y sus iglesias.

Tom Williams: Karrie Galloway ¿Qué es lo más importante para usted en este momento? No sabemos qué va a pasar, pero parece que es posible que este año Roe v Wade sea anulado.

Karrie Galloway: Planned Parenthood es parte de la mayoría de personas en los Estados Unidos que no creen que anular Roe contra Wade sea la elección correcta, y así, con este argumento filtrado, ciertamente ha advertido a todos que tenemos que estar organizados, tenemos que estar preparados para las posibilidades que podrían anular 50 años de precedentes, 50 años de mujeres, personas con útero que tienen el potencial de quedar embarazadas, teniendo opciones en sus vidas para poder realizarse y no le deseo esto a nadie que tenga que pasar por este tiempo particular de espera.

Tom Williams: Si se anula Roe contra Wade, ¿Necesitarán las mujeres de Utah viajar a Colorado para realizarse un aborto?

Karrie Galloway: Para la atención médica esencial, triste, ¿no? que no se pueda tener un centro de atención médico en su vecindario o en su estado. La mayoría de las personas no viaja fuera del condado en el que nació, y mucho menos para atención médica esencial. Es poco práctico, pero Planned Parenthood estará allí para ayudar a las personas a resolver sus problemas porque creemos que la atención integral de la salud es importante para todos y todos merecen una atención integral de la salud.

Hemos estado aquí en las buenas y en las malas durante 50 años y seguiremos estando aquí, pase lo que pase. Creo que nuestro eslogan es "estas puertas, se abren". Lo hicieron durante la pandemia, lo hicieron durante huracanes, terremotos, estamos aquí para ayudar a las personas, y aunque nuestras opciones para ayudarlos pueden ser diferentes, haremos todo lo posible para ayudar a las mujeres y las personas embarazadas de Utah a poder planificar sus familias y contribuir a la sociedad aquí en Utah, que creo que es lo que todos queremos.

Para escuchar la entrevista completa en inglés, visite upr.org/show/access-utah