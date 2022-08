Inseguridad alimentaria en Utah

Aproximadamente uno de cada cinco adultos informó haber experimentado inseguridad alimentaria en los últimos 30 días según una encuesta reciente realizada por el Urban Institute. Los datos de la Oficina del Censo mostraron que el mes pasado, 25 millones de adultos a veces no habían comido lo suficiente en los siete días anteriores. Wendy Osborne, directora de Tabitha's Way, una despensa de alimentos con sede en Utah, le dijo al New York Times que están atendiendo a más personas que tienen trabajo y que simplemente no ganan lo suficiente. Hoy hablamos con Al Switzler, vicepresidente de la junta directiva de Tabitha's Way y fundador de Tabitha's Way-North.

Tom Williams: ¿Cómo funcionan los bancos de comida?

Al Switzler: Hay muchas organizaciones que tratan de lidiar con la inseguridad alimentaria y el hambre, algunas personas las conocen como cupones de alimentos, pero también hay muchos programas diferentes que intentan hacer esto. Las despensas de alimentos son parte de un programa que es asistencia alimentaria temporal. El gobierno de EE. UU. trabaja con Feeding America el cual ha establecido 200 bancos de alimentos en todo el país. En Estados Unidos, los bancos de alimentos son grandes centros de distribución, esos 200 bancos de alimentos tienen 60,000 despensas de alimentos en todo Estados Unidos. La mayoría de los estados tienen dos, tres o más bancos de alimentos, Utah es uno de los pocos estados que solo tiene un banco de alimentos. Tenemos el banco de alimentos de Utah el cual tiene una red de alrededor de 200 despensas de alimentos en todo el estado.

Tom Williams: Los estudios nacionales muestran que el sesenta y tres por ciento de las personas en los Estados Unidos tienen cero ahorros, un trece por ciento tiene menos de mil dólares en ahorros. Hay veces que algo puede suceder en la vida de una familia y necesiten de la ayuda de una despensa de alimentos.

Al Switzler: Nuestra misión es ayudar a las personas y familias a pasar momentos difíciles. Es realmente interesante cuando observo el tipo de situaciones que han provocado que la gente venga a buscar ayuda, muchos piensan que ellos son vagos, que habitualmente están desempleados, pero la realidad es diferente: estas familias son de la clase trabajadora. Algunos de esos desastres que los han llevado a esta situación incluyen cirugía de espalda, cirugía de cualquier tipo, reparación de autos, divorcio, violencia, adicción, y no es que la familia sea adicta, el sostén de la familia es adicto. No solo no tienen respaldo financiero ni recursos, tampoco tienen a alguien a quien puedan acudir y decirle: “¿Puedes ayudar?” Ahí es cuando realmente califican para nuestra ayuda.

Tom Williams: ¿Cómo puede la gente ayudar?

Al Switzler: Realmente hay tres maneras en que pueden hacerlo. Número uno. Hay donaciones en efectivo, hay muchas maneras de ir a cualquier despensa de alimentos que un sitio web, aceptan cheques, algunos hacen Venmo o efectivo y obtener recibos de donación por eso. Número dos, voluntarios. Hay voluntarios de una sola vez, estos voluntarios entran y clasifican la comida o limpian o cocinan. Eso es bueno, pero el voluntariado estándar es alguien que viene una vez a la semana durante dos o tres horas. Siempre necesitamos voluntarios. Y lo último es la comida. Una de las mejores cosas que puede hacer si desea hacer una donación es buscar en el sitio web o llamar a su despensa local y preguntar qué es lo que más necesitan.

Para escuchar la entrevista completa en inglés, visite upr.org/show/access-utah.