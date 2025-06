The Edge of Jazz - 6/22/25

A vibrant and eclectic jazz mix weaving soulful vocals, Afro-Cuban rhythms, and virtuosic flair—featuring Kandace Springs, Butcher Brown, Cyrus Chestnut, and Jean-Luc Ponty.



Kandace Springs - The End of a Love Affair Butcher Brown - Dinorah Dinorah Kurt Rosenwinkel & Jean-Paul Brodbeck - Hungarian Dance No. 1 Eric Scott Reed - Shadoboxing Joaquin Nuñez & Habana Safari - Afrocubanos Mike Clark & Mike Zilber - Barshay Fly Reid Hoyson Project - Summer in San Francisco Cyrus Chestnut - Ami's Dance Jean-Luc Ponty - A Taste for Passion