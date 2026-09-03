The Edge of Jazz - 9/6/26
A warm and soulful jazz set blending lyrical ballads, Latin rhythms, and autumnal moods—featuring Jim Rotondi, Dena DeRose, Mike DiRubbo, Dwayne Dolphin, and Yoko Miwa.
A warm and soulful jazz set blending lyrical ballads, Latin rhythms, and autumnal moods—featuring Jim Rotondi, Dena DeRose, Mike DiRubbo, Dwayne Dolphin, and Yoko Miwa.
- Jim Rotondi & Dena DeRose with their Vienna Quartet - Blue Gardenia
- Rob Dixon - Fields and Valleys
- Dr. Gianni Bianchini - Dindi
- Allan Harris - When Your'e Young and In Love
- Mike DiRubbo - Late August
- Denise Donatelli - Time Alone
- Ale Nuñez - My Foolish Heart
- Dwayne Dolphin - Autumn Leaves
- Yoko Miwa & Mikayla Shirley - Love Dance