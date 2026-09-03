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Arts and Culture
The Edge of Jazz
The Edge of Jazz

The Edge of Jazz - 9/6/26

By John Northup
Published September 7, 2026 at 6:00 AM MDT
The Edge of Jazz

A warm and soulful jazz set blending lyrical ballads, Latin rhythms, and autumnal moods—featuring Jim Rotondi, Dena DeRose, Mike DiRubbo, Dwayne Dolphin, and Yoko Miwa.

A warm and soulful jazz set blending lyrical ballads, Latin rhythms, and autumnal moods—featuring Jim Rotondi, Dena DeRose, Mike DiRubbo, Dwayne Dolphin, and Yoko Miwa.

  1. Jim Rotondi & Dena DeRose with their Vienna Quartet - Blue Gardenia
  2. Rob Dixon - Fields and Valleys
  3. Dr. Gianni Bianchini - Dindi
  4. Allan Harris - When Your'e Young and In Love
  5. Mike DiRubbo - Late August
  6. Denise Donatelli - Time Alone
  7. Ale Nuñez - My Foolish Heart
  8. Dwayne Dolphin - Autumn Leaves
  9. Yoko Miwa & Mikayla Shirley - Love Dance
Tags
The Edge of Jazz MusicJazz
John Northup
It all started outside Detroit, where John’s mom used to hang a little transistor radio in his crib, so it’s really her fault. He has worked in web design and accessibility since 1999, dabbling in community radio sporadically in Vermont, Minnesota, and Michigan since 1987. John came to Utah in 2017 and works for WebAIM at the USU Institute for Disability. He holds a master’s in information science from the University of Michigan and an undergraduate degree in mass communications from Goddard College. John’s tastes in music are as diverse as Earth itself, but jazz is number one.
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