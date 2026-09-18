The Edge of Jazz - 9/20/26
A soulful and reflective jazz set blending rich vocals, lyrical ballads, and adventurous improvisation—featuring Carmen Lundy, Oscar Peterson, Faye Carol, and Ulysses Owens Jr.
A soulful and reflective jazz set blending rich vocals, lyrical ballads, and adventurous improvisation—featuring Carmen Lundy, Oscar Peterson, Faye Carol, and Ulysses Owens Jr.
- Enoch Smith, Jr. - Pop's Lament
- Carmen Lundy - In the Rain That Day
- Ulysses Owens Jr. and Generation Y - Where Did You Sleep Last Night
- Jonathan Karrant - What a Difference a Day Makes
- Geof Bradfield, Myra Melford, Ben Goldberg, Dana Hall - No Brand
- Oscar Peterson - The Lamp is Low
- Robert Jospé Quartet - The Night Sky
- Faye Carol - Fine & Mellow