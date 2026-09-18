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Arts and Culture
The Edge of Jazz
The Edge of Jazz

The Edge of Jazz - 9/20/26

By John Northup
Published September 21, 2026 at 6:00 AM MDT
The Edge of Jazz

A soulful and reflective jazz set blending rich vocals, lyrical ballads, and adventurous improvisation—featuring Carmen Lundy, Oscar Peterson, Faye Carol, and Ulysses Owens Jr.

A soulful and reflective jazz set blending rich vocals, lyrical ballads, and adventurous improvisation—featuring Carmen Lundy, Oscar Peterson, Faye Carol, and Ulysses Owens Jr.

  1. Enoch Smith, Jr. - Pop's Lament
  2. Carmen Lundy - In the Rain That Day
  3. Ulysses Owens Jr. and Generation Y - Where Did You Sleep Last Night
  4. Jonathan Karrant - What a Difference a Day Makes
  5. Geof Bradfield, Myra Melford, Ben Goldberg, Dana Hall - No Brand
  6. Oscar Peterson - The Lamp is Low
  7. Robert Jospé Quartet - The Night Sky
  8. Faye Carol - Fine & Mellow
Tags
The Edge of Jazz MusicJazz
John Northup
It all started outside Detroit, where John’s mom used to hang a little transistor radio in his crib, so it’s really her fault. He has worked in web design and accessibility since 1999, dabbling in community radio sporadically in Vermont, Minnesota, and Michigan since 1987. John came to Utah in 2017 and works for WebAIM at the USU Institute for Disability. He holds a master’s in information science from the University of Michigan and an undergraduate degree in mass communications from Goddard College. John’s tastes in music are as diverse as Earth itself, but jazz is number one.
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