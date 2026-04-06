Wild About Utah: Leafy bee nests-Spanish version

La historia de hoy está en inglés y en español. Para escuchar la traducción al español: la noche del miércoles a las 9 pm o en línea en UPR.org

Cuando piensas en lo que una abeja necesita para vivir, probablemente piensas en flores y en una gran colmena.

Las abejas sí necesitan flores, y algunas viven en colmenas, pero muchas también requieren otros materiales para construir sus nidos.

Algunas de mis favoritas hacen sus nidos con barro, pequeñas piedras, trozos de hojas, savia de árboles, pétalos de flores o incluso los pelitos que crecen en las plantas.

Estas abejas suelen ser solitarias y dependen de una sola mamá fuerte para cuidar todo el nido.

Ya casi llega mi época favorita del año, cuando puedo ver a estas mamás salir y comenzar sus nidos. Algunas abejas solitarias, como las que estudio, hacen sus nidos en agujeros de madera.

Normalmente esto significa anidar en túneles hechos por escarabajos, pero también pueden hacerlo en cajas nido hechas por personas.

Estas estructuras consisten en un bloque de madera con agujeros largos y sin salida, donde cada agujero pertenece a una mamá diferente, como una fila de pequeños departamentos.

Si me quedo pacientemente junto a una caja nido, puedo ver a una mamá abeja salir de uno de los agujeros. Ella descansa un momento en la entrada de su nido, disfrutando el sol, se frota las patas traseras y mueve su abdomen.

Entonces, alza el vuelo.

La observo ir hasta una hoja, donde aterriza y rápidamente muerde el borde.

Sus movimientos son rápidos y decididos.

Luego regresa zumbando a su agujero.

Flota un momento, revisa el agujero de al lado y finalmente aterriza en el suyo para dejar el trozo de hoja masticada.

Así empieza a construir la pared de su nueva guardería; varios viajes de recoger, masticar y pegar.

Esta pulpa verde formará una pared que protegerá a sus crías.

Esos bebés se desarrollarán durante el resto del verano y el otoño, y luego hibernarán en invierno.

Cuando suben las temperaturas, las nuevas abejas morderán esa pared de hojas para salir al mundo.

Este artículo es escrito por Anna Goates. Estudiante de la Universidad Estatal de Utah y estudia abejas en la Unidad de Investigación de Insectos Polinizadores del USDA-ARS. Ella está investigando el anidamiento de una especie de abeja, Osmia bruneri, una abeja nativa de Utah y de la región de la Gran Cuenca.

Como muchas otras abejas, bruneri necesitan más que flores.

Las abejas bruneri usan trozos de hoja para construir sus nidos.

Una mamá abeja lleva mucho polen a su nido, deposita un huevo encima y luego construye una pared de pulpa de hoja para proteger a su cría.

Las hembras bruneri son de un azul metálico brillante, y los machos son de un verde lima metálico con un bigote blanco y peludo en la cara.

Si no miras bien, podrías pensar que son moscas.

A medida que se acerca la primavera, las abejas y otros insectos empiezan a salir de sus escondites de invierno.

Me emociona volver a ver a mis pequeñas amigas abejas.

Es admirable el esfuerzo que haces para sobrevivir una temporada más, siendo fuerte para ver que tus pequeños crezcan mejor que tú.

¿No crees que las abejas Bruneri son un ejemplo de esfuerzo y valor?

Soy Carlos Ramos y estoy loco por Utah.