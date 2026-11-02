Wild About Utah Spanish Version: El Río Colorado, un escultor de talla mundial

La historia de hoy está en inglés y en español.

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Se llego el mes de agosto y la calor esta en su mejor momento, ya el verano esta establecido en Utah y los paseos educativos estan aprovechando este verano, nada mejor que dejar lo cotidiano e internarse unos cuantos dias en la naturaleza.

Este año me fui a viajar en canoa en el Green River con los estudiantes del primer ingreso de la Universidad Estatal de Utah USU y sus respectivos guias.

Un detalle importante sobre este rio es que el Green River es el principal afluente del rio Colorado y se extiende una 730 millas atravesando los estados de Wyoming, Utah y Colorado, durante años se ha convertido en un brillante escultor de talla mundial tomandose el tiempo para crear maravillosas montañas entre rojas y naranjas de areniscas en unicas e invaluables obras de arte.

Courtesy & Copyright Carlos Ramos, Photographer The Green River, Labyrinth Canyon, Utah

Durante esta temporada el rio esta bastante calmado excelente momento para remar, el viaje se convierte en un tiempo de escuchar, ver, cantar las mas desafinadas melodias y aprender sobre todo lo que nos rodea.

Este es un viaje donde uno de los requisitos inquebrantable fue la no tecnologia, al principio me puse a pensar como podremos volver a años atrás donde no dependiamos de telefonos celulares y demas sistemas de comunicación para poder disfrutar del ambiente a nuestro alrededor.

Despues de 5 dias, pudimos aprender no solamente que el desconectarse de las rutinas diarias, de las noticias y del que pasara con el mundo nos convierte en personas mas enfocadas con la naturaleza, mas observadoras, mas creativas y con mas sentido comun al darnos cuenta que no se necesita mucho para ser feliz.

Labyrinth Canyon alberga gran cantidad de especies de aves, sirve de santuario de anidacion para el alcon peregrino y el aguila real, se pueden ver las garzas azules y sin faltar el aguila calva, ademas se distinguen los nidos de las golondrinas en las paredes inmensas de las rocas de colores.

Mamiferos como los castores y nutrias, ademas de otros grandes mamiferos como ser borrego cimarron del desierto, ciervos mulas, coyotes y zorros.

Durante este viaje algunos dias pudimos observar otros amantes de la naturaleza como nosotros tomandose el tiempo para disfrutar pescando y es que estas ocuras y lodosas aguas albergan algunos peces nativos de utah que han sido protegidos a nivel federal como ser el colorado pikeminnow (un depredador que puede llegar a medir mas de tres pies de largo), el humpback, el bonytail chub y el razorback sucker.

El green river esta adornado en sus contornos con arboles como sauces y alamos los cuales ademas de darle una pincelada de belleza ayudan a estabilizar las barras de arena con sus raices y sirven de alimento y material para los castores.

En la parte alta de los cañones la tierra esta cubierta por una delicada alfombra viva de cianobacterias, musgos y liquenes conocida como costra criptobiotica, vital para prevenir la erosion y fijar nutrientes en el suelo.

Llego la noche y el campamento comenzo a tomar forma, cada quien instalo sus casas de acampar, la hora de la cena regreso acompañada de historias, juegos, trivias entre risas y murmullos, las horas van despacio en este maravilloso lugar del cual nunca quisieras salir.

Courtesy & Copyright Outdoors Programs USU Dinner time at The Green River, Labyrinth Canyon, Utah

Al entrar completamente la noche llegaron nuestras invitadas de honor, una noche llena de luces con formas y nombre que dejan pensando hasta al mas soñador, y es asi como las estrellas hacen su majestuosa entrada dibujando hasta lo inimaginable, donde tu creatividad puede llegar a descubrir miles y miles de formas, esperando el avistamiento de la via lactea y por supuesto no debia faltar la reyna de la noche La luna.

Si pudiera pedir el deseo de detener el tiempo lo haria sin lugar a dudas en este lugar con la compañia de personas tan especiales como lo han sido estos compañeros de viaje que estaran por siempre entre los miles de exploradores que han recorrido estos hermosos tesoros de una Wild Utah.

Soy Carlos Ramos, Utah Naturalist y un apasionado por la naturaleza de este increible planeta.

Créditos:

Versión en español: Carlos Ramos, Facilities, Stokes Nature Center https://logannature.org/staff/

Imágenes: cortesía del Carlos Ramos y Outdoors Programs, Utah State University

Audio destacado: Cortesía y derechos de autor Kevin Colver https://wildstore.wildsanctuary.com/collections/special-collections/ y Anderson, Howe y Wakeman

Texto: Carlos Ramos y Kate Hunter, https://logannature.org/staff

Lectura adicional: Kate Hunter y Carlos Ramos, https://logannature.org/staff y Lyle Bingham, https://bridgerlandaudubon.org/

Lectura adicional

USU Outdoor Programs, https://www.usu.edu/campusrec/outdoor/