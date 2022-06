Defensores, acosadores y víctimas

¿Qué causa el acoso? ¿Cómo pueden los defensores reducir su frecuencia? ¿Se puede prevenir el acoso?

Esas son las preguntas que hace la profesora asistente de la Universidad Estatal de Utah Diana Meter, quien explora qué factores predicen cuándo los niños se defenderán entre sí y cómo podemos alentar a más defensores.

Tom Williams: Hablemos de los efectos del acoso en la edad adulta. Me imagino que existen en algunos casos.

Diana Meter: Hay consecuencias que pueden seguir desde la juventud hasta la edad adulta tanto para las víctimas como para los agresores. Cuando las personas experimentan victimización, algunas personas reaccionan con más problemas de internalización, que serían cosas como depresión o ansiedad, algunas personas se comportan de una manera negativa y, con comportamientos de externalización, pueden ser más agresivos como resultado, pero hay investigaciones que ha seguido a personas durante muchos años para demostrar que tanto las víctimas como los agresores pueden tener algunas consecuencias duraderas.

Tom Williams: Cuénteme un poco sobre lo que está sucediendo en la adolescencia, los años de la adolescencia que hacen que los niños sean tan vulnerables.

Diana Meter: Hay investigaciones que han analizado los comportamientos de acoso de los niños a lo largo del tiempo y lo que vemos es que normalmente sabemos que los niños pequeños pueden ser bastante agresivos, pero luego vemos que hay un aumento en la agresión relacional o social y una pequeña disminución en la agresión física alrededor de los años de escuela intermedia. Cuando los niños se gradúan de la escuela secundaria, vemos un pequeño descenso. Así que hay un cambio de desarrollo que está ocurriendo y vemos mucha agresión en los años de la escuela intermedia.

Tom Williams: ¿Cuáles son algunas de las características compartidas de quienes se convierten en víctimas?

Diana Meter: Gran parte es lo que esperaríamos, niños que tienden a ser físicamente más pequeños. También vemos niños que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad y que podrían estar participando en más comportamientos que a sus compañeros quizás no les gusten mucho, podrían ser más victimizados. También vemos que hay niños de grupos particulares que son victimizados y esto es algo que es importante para mí estudiar y algo que he estado estudiando más, pero sabemos que los niños que se identifican como LGBTQ+ tienden a ser más víctimas. Sabemos que los niños con cuerpos más grandes tienden a ser victimizados, niños con discapacidades tienden a ser victimizados más. En algún contexto, los niños que se identifican como minorías raciales y étnicas tienden a ser victimizados. Así que esas son una especie de características comunes, pero también hay niños que son victimizados y realmente no saben por qué. Ha habido datos recopilados en Utah –pero también en todo el país– y siempre hay un porcentaje de niños que son acosados y no saben por qué.

Tom Williams: ¿Existen recursos o sitios web que recomendaría a las personas?

Diana Meter: Sí, creo que dos grandes puntos de partida son stopbullying.gov. Es un gran sitio web del gobierno con muchos recursos. Además, cyberbullying.org tiene muchos buenos consejos para padres sobre niños en espacios digitales, no solo relacionados con el acoso, sino también sobre cómo mantenerse seguro en espacios digitales. También cada escuela debe tener sus propias políticas y marcos contra el acoso escolar.

Para escuchar la entrevista completa en inglés, visite upr.org/show/access-utah