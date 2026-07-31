© 2026 Utah Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Arts and Culture
The Edge of Jazz
The Edge of Jazz

The Edge of Jazz - 7/12/26

By John Northup
Published July 31, 2026 at 7:29 AM MDT
The Edge of Jazz

A breezy jazz set blending cool standards, Brazilian rhythms, and modern improvisation—featuring Jennifer Madsen, Seamus Blake, Sarah Sharp, and the vibrant sounds of Gafieira Rio Miami.

A breezy jazz set blending cool standards, Brazilian rhythms, and modern improvisation—featuring Jennifer Madsen, Seamus Blake, Sarah Sharp, and the vibrant sounds of Gafieira Rio Miami.

  1. Brad Goode Quintet - Half Moon
  2. Jennifer Madsen - Misty
  3. Jeff Rupert Quartet - Polka Dots and Moonbeams
  4. Seamus Blake - EH Medley
  5. Sarah Sharp - The Boy from Ipanema
  6. Dave Wilson Quartet - Eyes of the World
  7. Gafieira Rio Miami - Mas Que Nada
  8. Virginia MacDonald - Up High, Down Low
Tags
The Edge of Jazz UPRMusicJazz
John Northup
It all started outside Detroit, where John’s mom used to hang a little transistor radio in his crib, so it’s really her fault. He has worked in web design and accessibility since 1999, dabbling in community radio sporadically in Vermont, Minnesota, and Michigan since 1987. John came to Utah in 2017 and works for WebAIM at the USU Institute for Disability. He holds a master’s in information science from the University of Michigan and an undergraduate degree in mass communications from Goddard College. John’s tastes in music are as diverse as Earth itself, but jazz is number one.
See stories by John Northup