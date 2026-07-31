The Edge of Jazz - 7/12/26
A breezy jazz set blending cool standards, Brazilian rhythms, and modern improvisation—featuring Jennifer Madsen, Seamus Blake, Sarah Sharp, and the vibrant sounds of Gafieira Rio Miami.
A breezy jazz set blending cool standards, Brazilian rhythms, and modern improvisation—featuring Jennifer Madsen, Seamus Blake, Sarah Sharp, and the vibrant sounds of Gafieira Rio Miami.
- Brad Goode Quintet - Half Moon
- Jennifer Madsen - Misty
- Jeff Rupert Quartet - Polka Dots and Moonbeams
- Seamus Blake - EH Medley
- Sarah Sharp - The Boy from Ipanema
- Dave Wilson Quartet - Eyes of the World
- Gafieira Rio Miami - Mas Que Nada
- Virginia MacDonald - Up High, Down Low